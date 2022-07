Black Mirror 6: Aaron Paul e Zazie Beetz nel cast della nuova stagione

Aaron Paul e Zazie Beetz sono stati scelti come membri del cast di Black Mirror 6. Ecco tutti i nomi.

Variety ha rivelato in esclusiva il cast di Black Mirror 6, la nuova stagione che avrà tra i suoi membri interpreti importanti come Aaron Paul e Zazie Beetz. Secondo quanto rivelato dalle fonti, nel cast saranno compresi Zazie Beetz, Paapa Essiedu, Josh Hartnett, Aaron Paul, Kate Mara, Danny Ramirez, Clara Rugaard, Auden Thornton e Anjana Vasan.

Il cast dei nomi annunciati sarà presente in tre degli episodi della nuova stagione di Black Mirror. Ci saranno altri attori che verranno annunciati successivamente, per lavorare alle puntate successive. La nuova stagione di Black Mirror è in lavorazione già dallo scorso maggio.

Ancora non sono stati rivelati dei dettagli riguardo alle storie che saranno presentate in Black Mirror 6, ma sembra che la sesta stagione sarà composta da più episodi rispetto alla quinta. Ricordiamo che tra i protagonisti della stagione precedente ci sono stati Andrew Scott, Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace e Miley Cyrus.

Chiaramente spicca tra i nomi annunciati per Black Mirror 6 quello di Aaron Paul, che è stato protagonista di Breaking Bad, la serie cult con Bryan Cranston, in cui Paul ha vestito i panni di Jesse Pinkman. Aaron Paul comparirà anche negli ultimi episodi di Better Call Saul.