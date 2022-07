Better Call Saul 6 parte 2: il trailer degli ultimi episodi

Online è stato pubblicato il trailer di Better Call Saul 6 parte 2, in presentazione degli episodi finali della serie TV che fa da spin-off a Breaking Bad. E proprio i due protagonisti di Breaking Bad, Bryan Cranston ed Aaron Paul, compariranno in queste ultime puntate.

Ecco il trailer di Better Call Saul 6 parte 2.

Parlando proprio dell’apparizione dei due character, Bryan Cranston ha dichiarato:

C’è una scena in cui compare Aaron senza di me, ed in un’altra ci sono io senza di lui. E poi ce ne sta una in cui siamo presenti entrambi. Possiamo quindi dire che ci saranno tre scene, una cosa molto forte. Ma, ad essere onesti, siccome abbiamo girato questi momenti rinchiusi in una bolla, non ho idea di come saranno collocati ed all’interno di quali episodi.