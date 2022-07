Back to Black: Sam Taylor-Johnson alla regia del biopic su Amy Winehouse

12—Lug—2022 / 10:07 AM

Dopo Bohemian Rapsody il numero dei biopic musicali in produzione ed usciti al cinema è aumentato a dismisura, e solo ultimamente abbiamo visto sul grande schermo il film su Elvis. Ora è entrato in lavorazione anche un biopic su Amy Winehouse, intitolato Back to Black, che ha trovato la sua regista: stiamo parlando di Sam Taylor-Johnson, filmmaker che ha già lavorato su Cinquanta Sfumature di Grigio.

Sembra che la produzione sia arrivata al momento della scelta del cast, e prossimamente sapremo chi vestirà i panni dell’iconica Amy Winehouse. il fatto che la regia del progetto sia stata affidata a Sam Taylor-Johnson è un qualcosa di significativo, considerando che si tratta di una stretta amica della cantante scomparsa.

Il film e la sua produzione riceveranno il supporto di Mitch Winehouse, il padre della cantante, e si tratta di un qualcosa di non scontato, considerando che, in precedenza, lo stesso Mitch Winehouse ha criticato il documentario Amy.

Back to Black stato scritto da Matt Greenhalgh, che ha già collaborato con Taylor-Johnson per il film Nowhere Boy, e che ha anche scritto Control, lungometraggio sulla vita del cantante dei Joy Division, Ian Curtis. Studiocanal produrrà il progetto, assieme a Alison Owen, Debra Hayward e Tracey Seaward.