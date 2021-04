Amy Winehouse: un nuovo documentario sulla sua vita

La BBC Music ha annunciato un nuovo documento dietro le quinte sulla vita di Amy Winehouse; il documentario celebrerà la vita e l’eredità della musicista Amy Winehouse. Il titolo del docu-film sarà Amy Winehouse: 10 anni dopo, e sfrutterà il vantaggio di un decennio per dipingere un’immagine più olistica della persona, piuttosto che della figura pubblica travagliata che viene spesso presentata di Amy Winehouse.

Il docu-film sarà raccontato in gran parte dal punto di vista di Janis Winehouse, la madre di Amy. Janis era motivata a mostrare al mondo l’Amy che conosceva e ha immortalato i suoi ricordi su pellicola poiché soffrendo di Sclerosi Multipla, la sua memoria a lungo termine verrà presto compromessa dalla malattia. Ha detto Janis in una dichiarazione:

Sento che il mondo non ha mai conosciuto la vera Amy, quella che ho cresciuto, e non vedo l’ora di offrire una comprensione delle sue radici e una visione più profonda della vera Amy.

Questo progetto fa parte di un piano più ampio per celebrare la vita di Amy Winehouse attraverso la televisione, iPlayer, BBC Sounds e la radio della BBC. BBC Radio 6 farà una Artist Collection per la sua musica, BBC Radio 2 sta progettando un documentario su come Winehouse ha influenzato la generazione di musiciste donne che è venuta dopo di lei, e BBC Radio 1 sta progettando di rivisitare molte delle esibizioni più amate di Winehouse oltre a commissionare un proprio documentario di un’ora.

Marina Parker dirigerà lo speciale della BBC Two, prodotto da Curious Films e commissionato da Patrick Holland e Catherine Catton. Dov Freedman e Charlie Russell saranno i produttori esecutivi.

Amy è un altro documentario disponibile su Amazon Prime Video. Questo documentario britannico risale al 2015 e parla della vita e della morte della cantautrice britannica. Il film è stato diretto da Asif Kapadia e prodotto da James Gay-Rees, George Pank e Paul Bell e coprodotto da Krishwerkz Entertainment, On The Corner Films, Playmaker Films e Universal Music, in associazione con Film4.