Elvis: per il ruolo sono stati considerati anche Harry Styles e Miles Teller

Harry Styles e Miles Teller sono stati considerati per il ruolo di Elvis prima che la parte venisse assegnata ad Austin Butler.

Per il film su Elvis non c’è stato sempre e solo Austin Butler nei pensieri di Baz Luhrmann per il ruolo di protagonista. Da poco è stato rivelato che anche Harry Styles e Miles Teller sono stati considerati per la parte.

A parlarne è stata la responsabile del casting Denise Chamian, che ha ricordato come il talento di Austin Butler fosse stato già notato da lei durante le selezioni di Maze Runner, film per cui Butler non ottenne la parte, perché considerato troppo giovane.

Secondo le parole di Denise Chamian, Austin Butler andò vicino ad essere ingaggiato anche in Top Gun: Maverick, per il ruolo che successivamente andò a Miles Teller. Ma, per i provini di Elvis, fu Butler a scalzare Miles Teller. Denise Chamian ha dichiarato a riguardo:

Sapevo che poteva cantare, ma non credevo lo sapesse fare così bene. Me lo disse il suo agente. Quando mi misi a sedere con Baz ci stavano anche altre persone che erano in prova. C’erano Ansel Elgort e Miles Teller. C’erano diversi nomi di persone che circolavano. Successivamente venne aggiunto anche Harry Styles. Anche io avevo la mia lista, e quando arrivò Austin dissi ‘questo è il tuo Elvis’.

E sembra che a convincere definitivamente sia Baz Luhrmann che la direttrice del casting fu una registrazione in cui Austin Butler registrò Unchained Melody. Fu una versione struggente del brano del re del rock’n’roll, che Butler dedicò alla madre morta pochi anni prima. Fu in quel momento che il ruolo dell’interprete di Elvis fu assegnato.