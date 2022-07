Scrivere ai tempi di Shakespeare: l’esempio di 10 donne

Nonostante i luoghi comuni, le donne scrittrici ai tempi di Shakespeare esistevano eccome. Eccoti 10 esempi di illustri penne tutte in rosa.

Secondo molti, tra cui l’illustre Virginia Woolf, per le donne scrivere ai tempi di Shakespeare era impossibile. Nulla di più falso. Di seguito vi presentiamo 10 scrittrici contemporanee del “Bardo”, 10 “penne rosa” mirabili e semi-sconosciute, degne di esser incontrate e apprezzate.

Elisabetta Cary (1585-1639)

Non solo Shakespeare scriveva drammi. Anche Elisabetta Cary, pur non essendo mai stata rappresentata, ha scritto diverse sceneggiature. Lei è la prima donna ad aver scritto e pubblicato un dramma, intitolato “The tragedy of Mariam”, datato 1613.

Maria, Regina di Scozia (1542-1587)

Chi non conosce Mary Stuart? Sapevate che era anche una sopraffina poetessa? Tenuta prigioniera dalla cugina Elisabetta I, ha tratto ispirazione per numerosi suoi sonetti, cupi e toccanti.

Mary Sidney Herbert, contessa di Pembroke (1561-1621)

Ha terminato gli scritti di suo fratello morto, scrittore. Scrisse elegie in onore del fratello defunto e altre opere.

Lady Mary Wroth (1587-1651)

Ebbe una storia d’amore con suo cugino William Herbert che divenne ispirazione per i suoi scritti amorosi. Nulla al caso, visto che era la nipote di lady Pembroke…

Anne Locke (1533-1590)

Prima donna a pubblicare dei sonetti in serie, battendo Shakespeare di mezzo secolo!

Isabella Withney (1546-1624)

La prima scrittrice inglese professionista. Con “To Her Unconstant Lover” si impose alla critica per la sua poesia delicata, ispirata alle Odi di Ovidio. Anno: 1560

Emilia Lanyer (1569-1645)

Nel 1611 pubblica la prima raccolta di poesie proto-femministe, dal titolo “Salve Deus Rex Iudeourum”.

Regina Elisabetta I (1533-1603)

Mecenate del “Bardo”, scrittrice, traduttrice e fine poetessa. La “Vergine Regina” si distinse per i suoi componimenti lirici intensi e struggenti.

Margareth Cavendish (1623-1673)

Amante di scienza e fantascienza, fu la prima donna a frequentare la Royal Society di Londra.

Lucy Hutchinson (1618-1681)

Fu la prima a tradurre in inglese il “De rerum natura” di Lucrezio.