Samsung Galaxy S23 in arrivo senza Exynos, con solamente Snapdragon 8 Gen 2?

Si parla ormai da tempo della possibilità che Samsung decida di non utilizzare più i propri SoC Exynos per i propri dispositivi, optando di conseguenza per solamente l’offerta della concorrenza di Qualcomm, la quale nel corso degli anni è riuscita a offrire delle performance per certi versi alquanto migliori. Un nuovo report ha di recente approfondito la situazione, parlando della possibilità che all’effettivo i nuovi Samsung Galaxy S23 del colosso si presentino con Snapdragon 8 Gen 2 in tutto il mondo.

Il noto Ming-Chi Kuo ha di recente approfondito la questione, spiegando che il colosso avrebbe per la prossima serie deciso di abbandonare del tutto la propria soluzione proprietaria. Va infatti sottolineato, per chi non ne fosse a conoscenza, che in base al territorio in cui opera, Samsung utilizza i SoC Snapdragon o Exynos, con la seconda scelta che ad esempio riguarda in genere il nostro paese.

Sappiamo quindi che una situazione di questo tipo, forse per via dei problemi che si sono visti con gli ultimi modelli, nonostante le temperature fossero comunque alquanto alte con le soluzioni di Qualcomm, sarebbe al momento accantonata, almeno parlando della serie flagship. Kuo non ha infatti parlato di un completo abbandono degli Exynos del colosso sudcoreano, i quali di conseguenza verranno infatti ancora inseriti in molti telefoni.

Non resta qui di che al momento aspettare delle conferme ufficiali da parte della compagnia, la quale dovrebbe avere modo di annunciare i suoi prossimi dispositivi già nel giro di qualche mese, dopo aver riscosso un ottimo successo con la serie degli S22, pur avendo del tutto al momento abbandonato il modello Note in favore degli Ultra. Prima di questi dovremmo poter ammirare i prossimi pieghevoli Z Fold 4 e Z Flip 4, di cui sono spuntate le cover, come approfondito qui.