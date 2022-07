MacBook Air: confermati i primi ritardi nelle spedizioni

Sembrerebbe che il nuovo prodotto della grande mela, ovvero il MacBook Air, stia subendo dei ritardi nelle spedizioni per gli utenti, almeno per gli stati uniti.

I preordini per il nuovo MacBook Air con SoC M2 sono ora disponibili tramite il sito Web di Apple e l’app dell’Apple Store. Ora sarebbe il momento giusto di mettere le mani sull’M2 MacBook Air, in quanto i preordini sono stati attivati ​​solo poche ore fa e stiamo già assistendo a ritardi di spedizione per varie configurazioni negli Stati Uniti.

Alcune configurazioni di MacBook Air M2 vedono ritardi nella spedizione ma il modello base mostra la consegna del 15 luglio, almeno per ora. Inoltre, come accennato in precedenza, i ritardi per le spedizioni per molte configurazioni del MacBook Air M2 portano le date di consegna dal 15 luglio al 18 luglio o successivi, ed alcune configurazioni personalizzate con interni aggiornati vedono date di consegna fino ad agosto. Tuttavia, se si vuole mettere le mani sul nuovo MacBook Air M2, ci sono alcune opzioni di configurazione disponibili con consegna fissata per il 15 luglio.

Resta da vedere se nel corso dei prossimi giorni, con il numero di ordini che di sicuro aumenterà grazie all’enorme richiesta degli appassionati, vedremo le date di consegna slittare ulteriormente rispetto a quanto anticipato.

A partire dal 15 luglio, sarà possibile anche mettere le mani sul nuovo MacBook Air M2 da alcuni punti vendita Apple Store, ma non si sa se la disponibilità andrà oltre la configurazione standard. Oltre a questo, il cavo di ricarica da USB-C a MagSafe 3 di Apple è disponibile anche per l’ordine in tre opzioni di colore per abbinarsi al nuovo MacBook Air M2.

Se volete approfondire l’argomento del nuovo cavo di Apple, il modello MagSafe 3, disponibile anche in colorazione grigio siderale per essere abbinato al nuovo MacBook Pro di Apple, potete dare un occhiata a questo articolo sul nostro sito, dove abbiamo avuto modo di approfondire la questione in dettaglio.