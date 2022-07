MagSafe 3: nuovi colori disponibili per il cavo di ricarica

Apple ha reso oggi disponibile il suo cavo di ricarica da USB-C a MagSafe 3 per l'acquisto separato in tre nuovi colori abbinati al suo prodotto MacBook Air.

I colori in cui è disponibile il cavo (qui il link) si chiamano specificatamente grigio siderale, mezzanotte e luce stellare, con un prezzo fissato a 55€, c’è da considerare comunque che fino ad ora il cavo veniva venduto solo in colorazione argento. Apple comunque include già un cavo di ricarica MagSafe 3 in tinta nella confezione del nuovo MacBook Air, ma ora questo può essere ordinato singolarmente dal negozio online della grande mela per coloro che ne desiderano uno in più o necessitano di una sostituzione.

Il cavo è anche compatibile con i modelli MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici rilasciati lo scorso anno, e questo sta a significare che i clienti che hanno acquistato un nuovo MacBook Pro in grigio siderale potranno finalmente ottenere un cavo MagSafe 3 grigio siderale abbinato, poiché Apple ha sorprendentemente scelto di raggruppare un cavo argentato con il modello in questione.

La tecnologia MagSafe consente al cavo di collegarsi magneticamente a un MacBook e nel caso qualcuno inciampasse sul cavo, lo stesso si staccherebbe in modo che il MacBook non cada a terra rischiando concretamente di rompersi. Questo è lungo due metri e presenta un design intrecciato per una maggiore durata.

Il nuovo MacBook Air è ora disponibile per l’ordine prima del lancio del 15 luglio, inoltre c’è da specificare che Il notebook è alimentato dal nuovo chip M2 di Apple ed è stato riprogettato con un display da 13,6 pollici leggermente più grande, una tacca e bordi più piatti. Il prezzo parte da 1.199$ e il MacBook Air di generazione precedente con il chip M1 rimane disponibile per 999$.

Apple dovrebbe annunciare a breve i nuovi iPhone ed Apple Watch, che si spera non tarderanno ad arrivare, e un rumor sembrerebbe suggerire che potranno misurare la temperatura corporea. Trovate tutte le informazioni inerenti a questo indirizzo sul nostro sito.