Apple Watch Series 8: la misurazione della temperatura potrebbe davvero arrivare

Si parla ancora una volta della misurazione della temperatura corporea per gli Apple Watch Series 8, come approfondito dal noto insider Mark Gurman.

Stando a quello che sappiamo, prima che l’anno sia finito, e anzi assieme alla sua prossima serie degli iPhone 14, Apple dovrebbe avere modo di lanciare i nuovi Apple Watch Series 8 sul mercato, svelando con un annuncio ufficiale tutte le novità dei dispositivi in questione, con un nuovo report di Mark Gurman che tuttavia ha avuto modo di approfondire la situazione.

A quanto pare, il colosso di Cupertino potrebbe offrire davvero agli utenti un sensore per la temperatura corporea, capendo quindi se chi indossa il dispositivo in questione ha la febbre, controllando periodicamente il tutto e avvertendo quindi gli utenti del tutto nel caso in cui ci siano eventuali problemi.

I test interni sarebbero attualmente in corso e sembra che il tutto potrebbe venire incorporato proprio nella nuova serie 8 della compagnia, seppur si parli di come non dovrebbero essere presenti altri grossi aggiornamenti, assieme tuttavia a un display migliore per i modelli high-end e piccole novità.

Abbiamo a che fare con un report, e sappiamo infatti che Apple non si troverà a parlare del tutto ancora per un po’ di tempo, di conseguenza è bene prendere il tutto con le pinze fino a che un annuncio ufficiale non sarà arrivato.