Per i più curiosi, vengono qui riportati i media perduti passando alle ineguagliabili opere d’arte volatilizzate fino ad arrivare al bottino dei pirati sparito nel nulla. Storie clamorose, incredibili e tragiche su oggetti di valore che sembrano essere svaniti per sempre. I tesori perduti nel mondo: qualcosa di veramente unico da riscoprire.

Primo film sul Titanic

Eri a conoscenza che il primo film sul Titanic avesse come protagonista un vero sopravvissuto al suo affondamento? Molto prima del film di Cameron sul Titanic nel 1997, esisteva un film muto Saved From the Titanic. Risale al 1912, interpretato dalla giovane modella e attrice Dorothy Gibson, che era a bordo del transatlantico. Dopo l’affondamento, Gibson fu una delle 700 persone su 2.200 che riuscì a salvarsi.

La sua storia di sopravvissuta diventò vicenda appetibile per l’intera Hollywood. Il primo film sul Titanic riportava quindi reali immagini di Edward Smith, capitano del transatlantico, e del lancio della nave riportata dalla Gibson. Il film muto fu un successo, ma oggi il pubblico moderno non potrà vedere tale pellicola.

La Circassienne au Bain

Restando sempre in tema Titanic, ci sono alcuni tesori andati persi. Tra questi il dipinto di Merry-Joseph Blondel La Circassienne au Bain. Il quadro era stato portato sulla nave nel 1912 da Mauritz Håkan Björnström-Steffansson, il figlio di un barone svedese. Anche lui sopravvisse senza però riuscire a salvare l’opera d’arte.

Successivamente l’uomo fece un reclamo contro la White Star Line per $ 100.000, o circa $ 2 milioni di oggi. Se fosse così, sarebbe il tesoro più prezioso scomparso nell’affondamento della nave.

The Story of the Kelly Gang

Il 1906 fu l’anno del debutto di The Story of the Kelly Gang, il film più lungo tra quelli dell’epoca, circa 60 minuti. È stato prodotto in Australia, seguendo le orme del fuorilegge Ned Kelly. Grazie a tale personaggio, il film riuscì a conquistare pubblico e critica. Oggi questo film è considerato perso, ne sono rimaste solo alcune clip. Grazie anche ad altri ritrovamenti, seppur incompleto, è stato montato e pubblicato in DVD nel 2007.

L’aquila di montagna di Hitchcock

Il secondo film del grande maestro del brivido Alfred Hitchcock, dopo la sua prima nel 1926, non fu conservato. Il titolo era L’aquila di montagna. Hitchcock non ne rimase deluso perché non lo considerava alla pari delle sue altre pellicole. Anzi, ne fu contento, ma comunque sia il nome del suo creatore rende tale film perduto un vero tesoro per i cinefili.

Lo scrigno della famiglia polacca

Izabela Czartoryska, principessa polacca, era famosa per la collezione di inestimabili manufatti. Nell’Ottocento la principessa mise insieme preziose reliquie della famiglia reale polacca. Erano ben 73 oggetti, fra cui una scatola d’avorio di re Giovanni III ed eleganti orologi di alcuni re polacchi. La cassa contenente tale tesoro fu saccheggiata durante la Seconda Guerra Mondiale. Oggi non si sa dove si trovi.

Il tesoro di Amaro Pargo

Il pirata spagnolo Amaro Pargo quando morì, nel 1747, lasciò in eredità a sua nipote un testamento fatto di oro, argento e pietre preziose. Il pirata non specificò il luogo dove lo aveva lasciato, così la nipote non ha mai trovato l’eredità spettante.

Più di 90 episodi di Doctor Who

Gli appassionati di Doctor Who saranno dispiaciuti nel sapere che 97 episodi della serie tv sono andati persi. Si tratta di episodi delle prime due stagioni, dagli anni Cinquanta ai Settanta. La BBC non poté memorizzare le cassette perché richiedeva costi elevati. All’epoca, infatti, i programmi andavano in onda una sola volta e la conservazione non era prevista.

I vecchi nastri sono infatti stati cancellati e riutilizzati diversamente, sia per i costi elevati richiesti dalla conservazione, sia perché lo spazio in archivio non era sufficiente. Così su 253 episodi totali di Doctor Who, della programmazione del periodo, la BBC ne eliminò dal 60 al 70%. Per fortuna, successivamente i fan e la stessa BBC sono riusciti a recuperare più di metà di quegli episodi, un tempo mancanti. E ora, si trovano anche in qualche mercatino delle pulci.

Il Flor de La Mar e il suo tesoro

Il Flor de La Mar affondò nel 1512 facendo sparire un grande e leggendario tesoro. La nave portoghese sembrava trasportare fino a 60 tonnellate d’oro e 200 scrigni di diamanti, smeraldi, rubini e molto altro durante una tempesta. Nonostante le infinite ricerche sul tesoro del valore dei miliardi odierni, il prezioso contenuto rimane perso.