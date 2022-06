Doctor Who: Neil Patrcik Harris nel cast dello speciale per il 60esimo anniversario

Neil Patrick Harris sarà tra i protagonisti dello speciale del Doctor Who che andrà in onda nel 2023 per il 60esimo anniversario della serie TV.

Neil Patrcik Harris sarà presente nello speciale per il 60esimo anniversario del Doctor Who. La notizia arriva dopo che è stata annunciata anche la presenza di David Tennant, Non è però stato rivelato il ruolo che Neil Patrick Harris rivestirà nello speciale.

Accanto a Neil Patrick Harris ed a David Tennant in questo special del Doctor Who ci sarà anche Catherine Tate, anch’essa già apparsa nella popolare serie nei panni di Donna Noble. L’episodio vedrà anche il ritorno di Russell T. Davies, storico showrunner dello show.

Questo special sarà un progetto a parte rispetto alla serie regolare, in cui il ruolo del Dottore sarà occupato da Ncuti Gatwa, interprete già visto fino ad ora nella serie Sex Education. L’episodio speciale del Doctor Who andrà in onda nel 2023, considerando che la prima puntata del telefilm è stata trasmesso nel 1963.

Annunciando lo special, e la presenza di Davit Tennant e Catherine Tate, lo showrunner Russel T. Davies ha dichiarato: