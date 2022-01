Caccia al Ladro: Gal Gadot protagonista del remake del film di Alfred Hitchcock

Dopo essersi prestata come interprete nella versione di Kenneth Branagh di Assassinio sul Nilo, Gal Gadot sarà la protagonista del remake di Caccia al Ladro, film realizzato dal grande Alfred Hitchcock. A scrivere la sceneggiatura sarà Eileen Jones.

Oltre a far da protagonista nel remake di Caccia al Ladro, Gal Gadot sarà anche produttrice assieme a Jaron Varsano per la Pilot Wave, in collaborazione con Neal Moritz, che farà da produttore per la Original Film.

Il Caccia al Ladro originale è uscito nel 1955 per la Paramount ed ha avuto come protagonista Cary Grant, che ha vestito i panni di un ex ladro che deve provare la sua innocenza dopo essere stato accusato di vari furti. L’altra protagonista del film è stata Grace Kelly.

Gal Gadot dovrà perciò reggere il confronto con un’attrice iconica come Grace Kelly, ma per l’attuale Wonder Woman questa sembra essere una sfida possibile. Gal Gadot sarà anche l’interprete di Cleoparta, in un film che promette di offrire una versione sexy e brillante del personaggio storico. Per quanto riguarda Eileen Jones, la sceneggiatrice ha già lavorato alla scrittura della serie Fox Prodigal Son.