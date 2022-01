Cleopatra: Gal Gadot promette una versione sexy e brillante

La nota attrice Gal Gadot è intenzionata ad avere un approccio positivo al nuovo film che la vedrà protagonista, Cleopatra: questo a dispetto delle polemiche e dei problemi che hanno afflitto la pellicola già a partire dai primi annunci, tra il fatto che a impersonare la regina d’Egitto ci sia una attrice israeliana e il cambio in corsa della regista, da Patty Jenkins a Kari Skogland. A quanto afferma Gadot, la sua Cleopatra sarà qualcosa di nuovo e meritevole di esser visto, al contempo sexy e brillante.

Non posso rivelare molto, ma posso dirvi che celebreremo la storia di Cleopatra. Mostreremo non solo quanto fosse sexy e affascinante, ma anche una astuta stratega, e quanto impatto ha avuto e continua ad avere sul mondo in cui viviamo ancora oggi. Ho visto tutti i film su Cleopatra mai fatti e sento che stiamo per narrare la storia che il mondo ha bisogno di sentire, adesso.

Cleopatra è, sicuramente, una tra le figure femminili più famose della storia, e in verità di film su di lei o con lei ne sono stati girati a decine, tanto che risulta difficile che Gadot sia per davvero riuscita a vederli tutti: il più famoso, tuttavia, rimane probabilmente quello del 1963 con Elizabeth Taylor, un vero e proprio kolossal che all’epoca floppò sotto il peso dell’ambizione e delle spese folli affrontate per realizzarlo, che però ha poi acquisito il titolo di pellicola cult.

