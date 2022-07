Disney, ecco il listino dei film in arrivo

Ecco i prossimi film firmati The Walt Disney Studios previsti per il 2022 e il 2023

Oggi ,8 luglio 2022, termina l’undicesima edizione di Ciné, l’appuntamento estivo delle Giornate Professionali di Cinema. Il Ciné è il momento d’incontro e di mercato dell’industria cinematografica nazionale, evento in cui vengono presentati, in anteprima assoluta, ai professionisti del settore cinema, i listini ufficiali delle principali case di distribuzione.

Assieme a Warner Bros. quella di Disney era la convention più attesa dell’evento. Oggi, dopo le consuete presentazioni di rito, verso le 11: 20 ha avuto luogo il panel di Disney. Disney Italia ha presentato il listino dei suoi prossimi film arrivo per il semestre 2022. Non posso svelarvi nulla sul contenuto audio e video di ciò che ho visto durante il panel, posso solo dirvi che i film in arrivo saranno adatti per grandi e piccini.

Ecco il listino dei film firmati The Walt Disney Studios di prossima uscita:

Thor: Love and Thunder, dal 6 luglio 2022 nei cinema italiani, è il film diretto da Taika Waititi con Chris Hemsworth e Natalie Portman.

Avatar (Re-Release), in occasione della prossima uscita del sequel, Avatar torna nelle sale italiane dal 22 settembre 2022.

Omicidio nel West End, debutterà il 29 settembre 2022 nelle sale italiane. Nel cast: Saoirse Ronan, Sam Rockwell e Adrien Brody. La regia è di Tom George. Ecco la sinossi:

Nel West End di Londra degli anni Cinquanta, i piani per una versione cinematografica di un’opera teatrale di successo subiscono un brusco arresto dopo l’omicidio di un membro fondamentale della troupe. Quando l’ispettore Stoppard (Sam Rockwell) e la zelante recluta Constable Stalker (Saoirse Ronan) prendono in mano il caso, i due si trovano coinvolti in un enigmatico giallo all’interno del sordido e affascinante mondo dietro le quinte del teatro, indagando sul misterioso omicidio a loro rischio e pericolo.

The Banshees of Inisherin, uscirà nelle sale italiane il 20 ottobre 2022. Nel. cast: Brendan Gleeson, Colin Farrell, Barry Keoghan e Kerry Condon, la regia è di Martin McDonagh.

Ecco la sinossi:

Due amici di lunga data si trovano in un vicolo cieco quando uno dei due interrompe bruscamente la loro relazione, con conseguenze allarmanti per entrambi.

Amsterdam, dal 3 novembre 2022 nei cinema italiani. Il cast stellare è composto da Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Matthias Schoenaerts, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Timothy Olyphant, Zoe Saldana,Rami Malek e Robert De Niro. La regia ha la firma di David O. Russel

Ecco la sinossi ufficiale:

Scritto e diretto dal cinque volte candidato all’Oscar® David O. Russell, Amsterdam è un crime romantico originale su tre grandi amici che si trovano al centro di uno dei complotti segreti più scioccanti della storia americana. Tra realtà e finzione, Amsterdam è interpretato dal vincitore dell’Academy Award® Christian Bale, dalla due volte candidata all’Oscar® Margot Robbie, John David Washington, Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Matthias Schoenaerts, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Timothy Olyphant, Zoe Saldana, con il vincitore dell’Oscar® Rami Malek e il vincitore di due Academy Award Robert De Niro. Il film è prodotto da Arnon Milchan, Matthew Budman, Anthony Katagas, David O. Russell e Christian Bale, mentre Yariv Milchan, Michael Schaefer e Sam Hanson sono i produttori esecutivi.

Black Panther: Wakanda Forever, dal 9 novembre 2022 sarà disponibile nei cinema italiani. Il cast vanta i nomi di Letitia Wright, Angela Bassett, Danai Gurira, Lupita Nyong’o e Winston Duke, la regia vede coinvolto ancora una volta Ryan Coogler.

Ecco la breve sinossi ufficiale:

Black Panther: Wakanda Forever continuerà a esplorare ‘incomparabile mondo del Wakanda e tutti i personaggi ricchi e variegati introdotti nel primo film.

The Menu, dal 17 novembre 2022 nei cinema. Il casta principale è formato da Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, la regia ha la firma di Mark Mylod.

Ecco la breve sinossi ufficiale:

Una coppia (Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult) si reca su un’isola costiera per mangiare in un ristorante esclusivo dove lo chef (Ralph Fiennes) ha preparato un menù sontuoso, con alcune scioccanti sorprese. The Menu è interpretato da Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, Hong Chau, Janet McTeer, Judith Light, Reed Birney, Paul Adelstein, Aimee Carrero, Arturo Castro, Mark St. Cyr, Rob Yang e John Leguizamo. Il film è diretto da Mark Mylod, scritto da Seth Reiss & Will Tracy, e prodotto da Adam McKay e Betsy Koch.

Stranger World: Un Mondo Misterioso, debutterà il 24 novembre 2022 nei cinema italiani. L’originale film d’azione e avventura Walt Disney Animation Studios, Strange World – Un Mondo Misterioso, viaggia nel profondo di una terra inesplorata e pericolosa in cui creature fantastiche attendono i leggendari Clade, una famiglia di esploratori le cui differenze minacciano di far fallire la loro ultima e, di gran lunga, più importante missione. Il film è diretto da Don Hall (il film vincitore del premio Oscar® Big Hero 6, Raya e l’ultimo Drago), co-diretto e scritto da Qui Nguyen (co-sceneggiatore di Raya e l’ultimo Drago), e prodotto da Roy Conli (il film vincitore del premio Oscar® Big Hero 6, Rapunzel – L’intreccio della torre).

Avatar: La Via dell’Acqua, dal 14 dicembre 2022 nei cinema. Il cast vanta i nomi di Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e Kate Winslet. La regia è sempre del maestro James Cameron.

Ecco la sinossi ufficiale:

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano. Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, il film è interpretato da Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi e Kate Winslet.

In esclusiva all’undicesima edizione di Ciné Disney Italia ha rivelato le uscite previste per il primo semestre del 2023. Ecco il listino di Disney per il 2023:

Ant-Man Quantumania , 15 febbraio 2023

, Titanic Re-Release , in occasione del venticinquesimo anniversario del film di Cameron Titanic ritornerà in sala nel mese di febbraio 2023

, in occasione del venticinquesimo anniversario del film di Cameron Titanic ritornerà in sala nel mese di Hunted Mansion, marzo 2023

Guardian of the Galaxy vol.3, 3 maggio 2023

Little Mermaid, maggio 2023

Elemental (Disney e Pixar), giugno 2023

Indiana Jones, giugno 2023

The Marvels, estate 2023

Leggi anche: Warner Bros. Pictures, ecco il listino dei film in arrivo nel 2022