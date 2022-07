Warner Bros. Pictures, ecco il listino dei film in arrivo nel 2022

Il 7 luglio in quel di Riccione si è svolta la terza giornata di Ciné, l’appuntamento estivo delle Giornate Professionali di Cinema. Il Ciné è il momento d’incontro e di mercato dell’industria cinematografica nazionale, evento in cui vengono presentati, in anteprima assoluta, ai professionisti del settore cinema, i listini ufficiali delle principali case di distribuzione.

Dopo i panel mattutini di Lucky Red, BIM, Europictures e Vision Distribution, alle ore 17 circa si è svolta la convention dedicata a Warner Bros. Pictures. Warner ha presentato il listino dei suoi prossimi film arrivo nel 2022. Nessun annuncio o breve anticipazione circa il listino del 2023. Non posso svelarvi nulla circa i contenuti audio e video che ho avuto il paciere di visionare, posso solo dirvi che i film in arrivo per Warner Bros. sono variegati e per la maggior parte adatti a tutta la famiglia.

Ecco il listino dei film firmati Warner Bros. Pictures di prossima uscita:

Don’t Worry Darling, diretto da Olivia Wilde e interpretato dalla la stessa Wilde, Florence Pugh, Harry Styles, Gemma Chan, KiKi Layne e Chris Pine, dal 23 settembre sarà nei cinema italiani. Abbiamo visto diverse scene in anteprima ma non posso rivedervi nulla.

Ecco la sinossi ufficiale:

Alice (Pugh) e Jack (Styles) hanno la fortuna di vivere nella comunità idealizzata di Victory, la città realizzata da un’azienda sperimentale che ospita, assieme alle loro famiglie, gli uomini che lavorano al progetto top-secret Victory. L’ottimismo sociale degli anni ’50 sposato dal loro amministratore delegato, Frank (Pine) – a metà tra un uomo d’azienda visionario ed un life coach motivazionale – fissa ogni aspetto della vita quotidiana di questo luogo utopico nel mezzo del deserto.

Mentre i mariti trascorrono ogni giorno all’interno del quartier generale del Victory Project lavorando allo “sviluppo di materiali innovativi”, le loro mogli, inclusa l’elegante partner di Frank, Shelley (Chan), passano il tempo a godersi la bellezza, il lusso e la dissolutezza della loro comunità. La vita è perfetta, ed ogni esigenza dei residenti viene soddisfatta dall’azienda. Tutto ciò che viene chiesto in cambio è discrezione e impegno incondizionato per la causa del progetto Victory.

Quando però iniziano ad apparire delle crepe nella loro vita idilliaca che rivelano qualcosa di sinistro sotto l’attraente facciata, Alice non può fare a meno di chiedersi esattamente cosa stiano facendo alla Victory e perché. Quanto sarà disposta a perdere Alice per far emergere cosa sta realmente accadendo in questo paradiso?

Dc League of Super-Pets, dal 1 settembre al cinema. In “DC League of Super-Pets”, gli inseparabili migliori amici Krypto Superdog e Superman condividono gli stessi superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di animali domestici composto da Asso il Bat-Segugio, MP la panciuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo, a gestire i loro poteri appena scoperti ed aiutarlo a salvare i supereroi.

Le notti di Salem (Salem’s Lot), uscita statunitense prevista per il 9 settembre 2022. Il film è diretto Gary Dauberman (It, The Nun, Annabelle Comes Home), che ha anche realizzato la sceneggiatura, ed è prodotto da James Wan. La storia mette al centro lo scrittore Ben Mears, che ritorna nella sua città natale, Jerusalem’s Lot, alla ricerca di ispirazione, ma una volta arrivato scoprirà che la zona è stata presa di mira da un vampiro.

Il cast del lungometraggio sarà composto da Lewis Pullman, Makenzie Leigh, Alfre Woodard, Bill Camp, John Benjamin Hickey, Nicholas Crovetti, Jordan Preston Carter, William Sadler, Spencer Treat Clark, Cade Woodward, Debra Christofferson e Pilou Asbaek.

Shazam! Furia degli dei, dal 21 dicembre 2022 nelle sale. Il cast del sequel di Shazam comprende Zachary Levi come Shazam, Asher Angel nei panni di Billy Batson, Grace Fulton che farà Mary Bromfield, Jack Dylan Grazer sarà Freddy Freeman, Adam Brody farà Freddy supereroe, Faithe Herman interpreterà Darla Dudley, Meagan Good sarà Darla in versione supereroina, Ian Chen vestira i panni di Eugene Choi, Ross Butler sarà Eugene supereroe, Jovan Armand farà Pedro Pena, D.J. Cotrona interpreterà Pedro supereroe, Marta Milans vestirà i panni di Rosa Vasquez, e Cooper Andrews come Victor Vasquez. Helen Mirren, Lucy Liu, and Rachel Zegler saranno le figlie di Atlas.

L’immensità, in uscita entro il 2022. Diretto da Emanuele Crialese e con protagonista Penélope Cruz, che recita in italiano, e Vincenzo Amato la pellicola drammatica non ha ancora una precisa data di rilascio.

Bullet Train, debutterà nelle sale italiane il prossimo 25 agosto. Brad Pitt è il protagonista di un film corale con un gruppo di assassini diversi tra loro, tutti con obiettivi collegati ma contrastanti, sullo sfondo di una corsa senza sosta attraverso il Giappone moderno. Nel cast anche Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon e Benito A Martínez Ocasio.