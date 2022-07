Shazam ora si integra con il riconoscimento musicale integrata degli iPhone

Per chi non conoscesse Shazam, anche se immaginiamo che nel 2022 siano in pochi, si tratta di un’interessante app che fece molto scalpore anni fa, uno strumento che è stato progettato per ascoltare la musica in riproduzione da qualunque dispositivo sufficientemente vicino da essere udito da uno smartphone o da un tablet. Questo fornisce il titolo del brano ed il nome dell’artista a scopo di identificazione: per esempio se passasse un brano in radio e proprio non si riuscisse a capire di che canzone si tratti, con l’utilizzo di questa fantastica applicazione, si è in grado di risalire al nome del brano ed al nome dell’artista, con pochi secondi di ascolto con l’app aperta.

Gli iPhone e gli iPad di Apple dispongono dell’integrazione Shazam integrata con o senza l’app installata, disponibile tramite il pulsante Riconoscimento musicale nel Centro di controllo e chiedendo a Siri di identificare un brano in riproduzione, visto che si tratta di un software ormai targato Apple.

In precedenza si riteneva che la funzione di sincronizzazione tra Riconoscimento musicale nel centro di controllo e l’app Shazam fossero limitata ai dispositivi che eseguivano la beta per sviluppatori iOS 16, ma in realtà Shazam ha ora implementato la funzionalità nell’app corrente per i dispositivi con iOS 15.

Un’altra novità di questo aggiornamento, è che ora la cronologia di Shazam è sincronizzata su tutti i dispositivi, questo in precedenza premendo a lungo il pulsante Riconoscimento musicale nel Centro di controllo veniva visualizzata solo la cronologia di identificazione dei brani per il dispositivo corrente. Adesso, tuttavia, mostrerà tutti i brani identificati da qualsiasi dispositivo connesso allo stesso ID Apple, indipendentemente dal fatto che sia stato eseguito tramite l’app o il Centro di controllo.

Dopo anni di integrazione di ‌‌Siri‌‌, Apple ha acquisito Shazam nel 2018 e, da iOS 14.2, i dispositivi mobili di Apple hanno avuto la funzione di riconoscimento dei brani a livello di sistema. Nel settembre 2021, Apple ha annunciato che la funzione Riconoscimento musicale nel centro di controllo aveva superato il miliardo di riconoscimenti cumulativi su iPhone e iPad dal lancio.