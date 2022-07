Scott Pilgrim: Bryan Lee O’Malley sta lavorando ad un progetto segreto

Dopo che Netflix ha annunciato lo sviluppo di una serie animata su Scott Pilgrim, il creatore del fumetto, Brian Lee O’Malley, ha dichiarato di essere a lavoro su di un progetto segreto proprio legato al franchise da lui ideato.

Questo è il post di Brian Lee O’Malley, accompagnato da un disegno, in cui viene annunciato il progetto segreto su Scott Pilgrim.

Nelle parole dell’autore:

Ho fatto questo disegno giusto per capire se so ancora come si fa. Ho passato tutto il tempo a lavorare su di un progetto segreto su Scott Pilgrim di cui nessuno sa nulla. Non fate altre domande per ora. Grazie, e che dio vi benedica.