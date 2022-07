Resident Evil – La serie: Il video che offre uno sguardo esclusivo al progetto Netflix

08—Lug—2022 / 9:32 AM

Considerando che il 14 luglio sarà disponibile sulla piattaforma streaming Netflix Resident Evil – La Serie, è stato pubblicato un video che offre uno sguardo esclusivo al progetto che riprendere lo storico franchise videoludico, spostandolo in avanti a livello temporale.

Ecco l’inside look di Resident Evil – La Serie.

Secondo la descrizione fatta, la serie TV dedicata a Resident Evil:

Avrà il meglio del DNA del franchise, proponendo eroine toste, creature mostruose, una battaglia per la sopravvivenza, ed un fitto mistero da rivelare.

Il progetto è stato realizzato da Andrew Dabb (che ha già lavorato a Supernatural), che “espanderà la direzione del franchise, offrendo una narrazione fresca, horror, adrenalina e azione”.

La storia sarà ambientata nel 2036, 14 anni dopo che il virus ha provocato l’apocalisse globale. Jade Wesker lotta per la sopravvivenza in un mondo infestato dalle creature contagiose. Ed in mezzo a questo scenario da carneficina, Jade è perseguitata dal suo passato a Racoon City, dalle relazioni del padre con la Umbrella Corporation, ma ancora di più da ciò che è accaduto alla sorella Billie.

Il cast è formato da Lance Reddick, Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph, Paola Nuñez, Ahad Raza Mir, Connor Gossatti, Turlough Convery. Gli otto episodi della serie sono prodotti da Mary Leah Sutton, Robert Kulzer, Oliver Berben e Martin Moszkowicz di Constantin Film.