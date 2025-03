Una cittadina australiana offre uno stipendio notevole: nuova opportunità di lavoro per un medico

Un’interessante opportunità di lavoro è stata offerta da una remota cittadina australiana che ben presto perderà il suo unico medico. Per soccombere a questa perdita che potrebbe avere delle conseguenze non proprio positive per l’intera cittadina, si è cercato una soluzione.

Nello specifico la cittadina ha offerto un posto di lavoro come medico con uno stipendio fino a 680 mila dollari australiani, più affitto gratuito ed anche un’auto. Si tratterebbe della cittadina di Julia Creek, che si trova nel Queensland e conta all’incirca 500 abitanti, ma che sarebbe disposta a pagare il doppio dello stipendio che un medico di famiglia andrebbe a guadagnare nella città di Brisbane che è la capitale dello Stato.

Opportunità di lavoro per un medico: la cittadina australiana che offre 500.000 dollari

A parlare nei giorni scorsi è stato il Dottor Adam Louws, ovvero il medico uscente della città, il quale ha voluto dire la sua dicendo che il sostituto si troverà a dover affrontare un ritmo di vita abbastanza tranquillo oltre che la possibilità di fare esperienza e apprendere delle capacità non apprese fino a quel momento. Il medico ha iniziato a lavorare in questa cittadina nel 2022 e già all’epoca la notizia pare abbia dato modo di parlare, visto che è stato offerto allo stesso uno stipendio di 500.000 dollari australiani.

“Mia suocera mi ha inviato il link a questo articolo di giornale che diceva ‘il lavoro da mezzo milione di dollari che nessuno vuole’“, ha aggiunto Louws. Prima di quest’ultimo, la cittadina non aveva un medico fisso da oltre 15 anni, si sono susseguiti una serie di medici ma solo per brevi soggiorni. La cittadina in questione si trova nell’Outback australiano ed è ricca di spazi aperti e regala fantastici tramonti arancioni.

I bambini non sono tantissimi, tuttavia vanno a scuola, praticano sport e soprattutto praticano equitazione. L’ospedale più vicino si trova a circa tre ore di macchina. Purtroppo la carenza dei medici generici è un problema che affligge l’intera Australia, dati che sono emersi da un rapporto governativo del 2024 dal quale si evince che la carenza più grave è da ricercare nelle aree rurali.