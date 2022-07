WhatsApp: ora è possibile spostare le chat tra iOS e Android

Il mese scorso, Mark Zuckerberg ha annunciato su Facebook che WhatsApp stava rilasciando la possibilità di spostare le chat su iOS, ma anche se l’annuncio era ufficiale, sembra che si trattasse di un test A/B poiché molte persone non potevano migrare la cronologia delle chat da Android a iOS. Ciò è avvenuto fino ad oggi, infatti, grazie al recente aggiornamento di WhatsApp beta per Android 2.22.15.11, più utenti potrebbero ora essere in grado di trasferire la cronologia delle chat su iOS poiché il rollout è più ampio.

Per essere sicuri che la sopracitata funzione sia disponibile sul proprio dispositivo, è sufficiente installare l’app Passa a iOS dal Play Store. successivamente Il proprio iPhone dovrebbe essere aggiornato a iOS 15.5 e dovrebbe essere ripristinato alle impostazioni di fabbrica. Una volta fatto questo, è necessario possedere ed usare almeno Android 5 e si dovrebbe installare la versione più aggiornata di WhatsApp. Il processo funziona collegando i propri dispositivi a una fonte di alimentazione e alla stessa rete Wi-Fi e se vengono soddisfatti tutti i requisiti e WhatsApp viene visualizzato nell’app Passa a iOS, la feature è disponibile per il proprio account.

Se ancora non si riesce a migrare la cronologia delle chat anche dopo l’aggiornamento a questa build (perché WhatsApp non compare all’interno dell’app Passa a iOS), non c’è alcun motivo di preoccuparsi in quanto è vero che ora il rollout è più ampio, ma potrebbe comunque non arrivare a tutti oggi, purtroppo. In questo caso, è sufficiente solo attendere un altro aggiornamento che consentirà la funzionalità per più persone nelle prossime settimane.

Sapevate che nell’ultima beta è stata scoperta una nuova funzione che prevede di dare più potere agli amministratori dei gruppi? Inoltre arriverà anche una feature che aiuterà gli utenti a proteggere maggiormente la propria privacy. Ne abbiamo parlo in questo articolo sul nostro sito.