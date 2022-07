WhatsApp darà più poteri agli amministratori dei gruppi: l’ultima funzione scoperta nella beta

WhatsApp continua ad aggiornarsi. Questa volta la novità riguarda le chat di gruppo: gli amministratori riceveranno maggiori poteri, in futuro. Tra le varie funzioni in arrivo, gli amministratori delle chat di gruppo avranno il potere di cancellare qualsiasi messaggio.

La novità dovrebbe aiutare gli amministratori a mantenere i gruppi puliti, e, quindi, liberi da spam o contenuti potenzialmente sgradevoli o pericolosi. Non è l’unica novità in arrivo, tra le altre cose si parla anche dell’ennesimo potenziamento per la privacy degli utenti, che finalmente potranno decidere di non mostrare ai loro contatti quando sono online.

Per il momento entrambe le novità sono ancora in fase di sviluppo. Le due funzionalità sono state scoperte all’interno delle più recenti beta per WhatsApp. Per la precisione, il potenziamento dei poteri degli amministratori dei gruppi è stato inserito nel codice della versione 2.22.11.4 della beta di WhatsApp.

Onde evitare ‘incidenti diplomatici’ trai membri del gruppo, WhatsApp si premurerà di inviare una notifica a tutti i membri della chat ogni volta che viene cancellato un messaggio. Insomma, l’amministratore dovrà spiegare le ragioni della sua scelta di moderazione. Oltre a ciò, in caso ci siano più amministratori, anche questi riceveranno una notifica che avvisa loro della cancellazione di un messaggio da parte di uno dei loro ‘colleghi’.