Tesla presenta un carrello ‘range extender’ dotato di pannelli solari

Tesla ha presentato un carrello dotato di pannelli solari e con integrato un modem per Starlink, il servizio di internet via satellite di SpaceX, l’altra azienda di Elon Musk. Concettualmente, il carrello funziona da range extender di emergenza per le auto Tesla: grazie all’energia solare è in grado di fornire autonomia aggiuntiva al veicolo.

Per il momento sembra un semplice concept e non è chiaro se Tesla intenda metterlo realmente in commercio nel corso dei prossimi anni. Il carrello è stato presentato in occasione dell’IdeenExpo, una convention di Hannover.

Grazie alla possibilità di accedere alla rete internet Starlink, il carrello è anche pensato per chi ama i campeggi, o comunque per chi vuole portare la sua Tesla fuori dalle strade battute, a caccia di avventure.

Di recente Starlink ha presentato un nuovo abbonamento che consente di accedere ad internet anche quando si è all’aperto. Il nuovo servizio è pensato proprio per gli amanti delle escursioni e per i camperisti.

Durante le soste, il carrello può ‘dispiegare’ i suoi pannelli solari, che altrimenti coprirebbero esclusivamente la superficie superiore dell’oggetto. In questo modo l’accessorio è in grado di fornire prestazioni di ricarica superiori.

Come già spiegato, si tratta di un concept e non di un accessorio pensato per la vendita al pubblico. Non nell’immediato. Peraltro il carrello deve essere trainato dal veicolo, il che influisce (in peggio) sull’autonomia dell’auto.