Stranger Things 4: i Metallica ringraziano i fratelli Duffer per aver utilizzato Muster of Puppets

I Metallica hanno voluto ringraziare i fratelli Duffer per aver inserito Master of Puppets in un momento decisivo di Stranger Things 4.

Dopo il grande successo di Running Up That Hill di Kate Bush, utilizzata nel primo volume di Stranger Things 4, nel secondo volume a colpire l’attenzione degli appassionati di musica è stato l’utilizzo di Master of Puppets dei Metallica, suonata da Eddie in una scena topica del finale. I Metallica stessi hanno voluto ringraziare i frateli Duffer per l’utilizzo del pezzo, ed hanno elogiato la scelta fatta.

Ecco il post dei Metallica.

Nella dichiarazione la band ha scritto:

Il modo in cui i fratelli Duffer hanno utilizzato la musica in Stranger Things ha portato il tutto su un altro livello. Perciò siamo entusiasti per il fatto che sia stata scelta Master of Puppets in una scena così importante. Siamo rimasti scioccati dal risultato finale prodotto. Tutto è stato fatto così bene […] per noi è un onore essere parte del percorso di Eddie.

Gli ultimi due episodi di Straner Things 4 sono stati resi disponibili su Netflix l’1 luglio. In Stranger Things 4 sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All’indomani dell’evento i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.