Running Up That Hill è al primo posto in classifica nel Regno Unito, ed ha ottenuto tre record

Grazie a Stranger Things 4 il brano musicale di Kate Bush intitolato Running Up That Hill è riemerso alla ribalta, stabilendosi al primo posto in classifica tra i brani musicali del Regno Unito, e ottenendo ben tre record.

Proprio nel Regno Unito la cantante è la persona più anziana ad aver raggiunto il primo posto in classifica, ed è l’artista che ha ottenuto nuovamente il primo posto con lo scarto di anni più alto in assoluto, ben 44. Inoltre si tratta del brano musicale che ha ottenuto la posizione numero uno a distanza di 37 anni dalla sua uscita, un arco temporale molto ampio e mai verificatosi fino ad oggi.

Negli Stati Uniti il brano è al quarto posto della top 100 dei singoli, e su Spotify ha toccato il primo posto in classifica. In Italia Running Up That Hill è arrivata alla posizione 23 la scorsa settimana. L’inserimento del brano di Kate Bush in una scena topica del primo volume di Stranger Things 4 ha impattato in maniera incredibile sul rinnovato successo della canzone.

La stessa Kate Bush ha pubblicato uno stato in cui ha ringraziato i fratelli Duffer per aver inserito il brano in un momento importante della serie TV, rendendolo una sorta di talismano per Max e per i ragazzi protagonisti.

Ricordiamo che Stranger Things 4 con il suo primo volume è disponibile dal 27 maggio su Netflix.