Samsung Galaxy S22 Ultra a quota 11 mln di unità vendute. Disfarsi del brand ‘Note’ non è stata una cattiva idea?

Il Samsung Galaxy S22 Ultra si sta rivelando un enorme successo. Lo smartphone high-end riempie il vuoto lasciato dall’apprezzata linea Galaxy Note, interrotta dopo il Galaxy Note 20.

Ed allora è proprio questo il metro di paragone più pertinente. Come si sta comportando il nuovo S22 Ultra rispetto ai vecchi Note? Davvero molto bene: l’S22 Ultra ha, infatti, superato il traguardo degli 11 milioni di unità vendute, contro i 7,5 milioni del Galaxy Note 20.

Il Samsung Galaxy S22 Ultra – aggiungiamo – ha ottenuto questi risultati in un contesto tutt’altro che semplice. Il mercato degli smartphone è in profonda crisi da anni e le vendite continuano ad essere in caduta libera in tutto il mondo.

Se il Galaxy Note 20 era stato il punto più basso – in termini di performance di vendita – della linea, bisogna comunque aggiungere che l’S22 Ultra si comporta molto bene anche se lo si confronta con il Note 10 e il Note 9, che avevano raggiunto rispettivamente 9,5 e 9,6 milioni di unità vendute.

Certo, siamo comunque distanti dai tempi d’oro del Note 3 e Note 2, due smartphone che avevano entrambi raggiunto un volume di vendita vicino al 20 milioni di unità. Altri tempi, all’epoca chi voleva uno smartphone con un ampio schermo non aveva molte altre alternative, mentre l’S22 Ultra oggi offre un display in linea con gli standard del mercato, che si sono uniformati su diagonali sempre più ampie e nettamente sopra ai 6 pollici. Per la cronaca, l’S22 Ultra offre un display da 6,8 pollici.