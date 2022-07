L’eclissi fermò una guerra lunga 6 anni

Quali sono i fattori che fermano una guerra? Di sicuro la sconfitta o la resa di uno dei due schieramenti.

Ebbene, torniamo un bel po’ indietro nel tempo. Esattamente al 28 maggio 585 a.C., alla battaglia in Asia Minore tra Medi e Lidi. Una guerra lunga ben sei anni fermata da un’eccezionale evento astronomico. Fu merito dell’eclissi se i due eserciti deposero le armi accettando entrambi una tregua.

Non fu la prima eclissi totale a registrarsi in quel periodo. Altre in precedenza da ricordare sono: una nel 1375 a.C. in Ungarit, poi dopo quelle del 1063 a.C. e nel 763 a.C. Tuttavia quella del 585 a.C. fu l’unica che riuscirono a prevedere. Lo storico greco Erodoto narra che fu Talete di Mileto a predirla. Era il primo vero filosofo della cultura occidentale. Gli studiosi ne hanno parlato e discusso per tantissimi anni. Già, perché per molti sembra non sia accaduta nel 585, bensì 25 anni prima.

Non è per niente facile prevedere un’eclissi totale. Bisogna calcolare quando e dove avverrà. È necessario conoscere l’orbita della luna. Si deve considerare che quando il satellite passa davanti al sole l’eclissi è visibile solo da un lato della Terra.

Si dice che i Greci non avessero un modo per averne la previsione. Il ritrovamento della macchina di Anticitera ha però stravolto un po’ le generali convinzioni. Si trattava di un orologio particolare, le cui lancette indicavano i corpi celesti.

Insomma, per concludere, qualunque sia stato il metodo di previsione di Talete, l’eclissi si verificò. Tale speciale evento mise fine alle lotte tra Medi e Lidi che andavano avanti da anni.