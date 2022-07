Apple deposita un brevetto per far “combattere” l’acqua agli iPhone

Un nuovo brevetto ottenuto da Apple negli Stati Uniti riguarda nello specifico il sistema di digitazione degli iPhone, che in futuro potrebbe migliorare al fine di adattarsi alla possibilità che stia piovendo. I telefoni sono ovviamente realizzati con l’obiettivo di permettere agli utenti la digitazione in ogni caso, ma c’è tuttavia da dire che questa risulta ovviamente maggiormente complessa nel caso in cui il display o le proprie dita siano bagnate.

Il piano sarebbe quello di rendere più facile la digitazione sia che si tratti di pioggia, sia che i telefoni siano bagnati del tutto, e sia che addirittura ci si trovi sott’acqua, con i tap errati dati dall’acqua che verrebbero individuati dalla tecnologia e cancellati prima di venire considerati, al fine che ci si trovi a non eseguire dei comandi errati in una di queste situazioni.

I display sarebbero in grado di cambiare la sensibilità della pressione, come visto con il Force Touch e il 3D Touch della compagnia, stando a quanto spiegato sulle pagine di PhoneArena, seppur si parli di due tecnologie che non vengono al momento più utilizzate da parte del colosso di Cupertino.

Stando a quanto emerso dal brevetto, i dispositivi saranno in grado di adattarsi a ogni situazione in maniera corretta identificandola grazie agli schermi. Va tuttavia detto che capita spesso che la compagnia depositi questo tipo di tecnologie e finisca per non usarle nel corso del tempo, e non sappiamo di conseguenza sé e e quando avremo modo di vedere il tutto applicato per degli iPhone.