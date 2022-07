Nello zoo di Edimburgo abita Nala, il primo formichiere gigante affetto da diabete. Ebbene cosa fare di fronte ad un animale bisognoso di insulina? Di solito, si sa come agire con un essere umano che ha il diabete di tipo uno. Ed è simile anche per cani e gatti. Come fare con una specie particolare come quella del formichiere gigante? Non hanno dita da pungere come le persone e sono davvero enormi rispetto ad un gatto.

I custodi dello zoo, però hanno saputo fare un lavoro fantastico abituando Nala a una puntura di insulina ogni giorno. Inoltre, per riuscire a controllare sempre i suoi livelli di glucosio nel sangue hanno studiato un metodo diverso e per questo più efficace.

Abbiamo effettuato un controllo sanitario completo in anestesia generale, eseguendo molti test e abbiamo scoperto che Nala ha il diabete di tipo uno. Abbiamo iniziato a monitorare i livelli attraverso campioni di urina ma abbiamo deciso di contattare alcune aziende che producevano monitor per la glicemia umana per cercare di semplificare il processo e trovare un modo che fosse il meno invasivo per Nala.

Stephanie Mota, chirurgo veterinario della Royal Zoological Society of Scotland (RZSS)

Ed ecco arrivare la Dexcom che risponde positivamente a tale necessità. Uno dei fornitori leader per tale tipo di tecnologia. La Dexcom ha donato un emomonitor all’organizzazione benefica dello zoo. Poi tutto ciò ha permesso di controllare i livelli di glucosio nel sangue grazie all’aiuto di un’app da remoto.

Adesso Nala è alla moda e a pari passo con le tecnologie di ultima generazione. E inoltre è stata un input per insegnare ai custodi dello zoo come aiutare gli altri animali diabetici o casi futuri. Nala è dunque l’esempio che non tutto il male vien per nuocere.