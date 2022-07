L’uomo cerca amici con il suo stesso odore

Uno studio attesta che coloro che hanno odori simili vadano più d’accordo. Possono diventare amici più facilmente. È lo studio riportato da un gruppo di scienziati guidati dalla ricercatrice Inbal Ravreby del Weizmann institute of science in Israele. È stato pubblicato sulla rivista Science Advances.

Il team di studio dice che le persone cerchino la stimolazione di odori del corpo simili per testare la loro compatibilità. Sono stati raccolti campioni di amici dello stesso sesso senza legami sentimentali, aventi però un colpo di fulmine in amicizia.

Sono state prese in esame venti coppie di amici (metà uomini e metà donne) tra i 22 e i 39 anni. Gli scienziati hanno chiesto loro di evitare la vicinanza con animali domestici e alcuni cibi. Inoltre, consigliandogli di non dormire con i loro partner. Infine, hanno fornito loro una maglietta da indossare.

Alla fine le magliette sono state analizzate da una macchina, il “naso elettronico”. Esso analizza la composizione chimica. Così gli studiosi hanno rilevato che gli odori di coppie amiche erano più vicini a differenza dei non amici.

Per la verifica, il team ha reclutato dei “nasi”. Tutto ciò per far annusare gli odori di due amici e di una terza persona. I nasi sono riusciti a riconoscere le coppie. Sicuramente un motivo spiegabile è il tempo che trascorrono insieme gli amici. È un modo per condividere cose in comune. Tutto questo influenza i loro odori, per esempio luoghi e pasti.

Gli studiosi hanno voluto vedere se l’odore aiuta a prevedere la compatibilità di amicizia tra due persone. Hanno preso in esame 17 individui sconosciuti. Così è venuto fuori che la somiglianza di odori predice una bella chimica nel 77% dei casi. Dall’altra, nel 68% nessuna chimica.