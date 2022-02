Steam Deck: un sito indica tutti i giochi con compatibilità certificata

Steam Deck, la nuova console di Valve, è oramai alle porte, ma non mancano di certo ancora dubbi in merito alle sue potenzialità. Stiamo parlando di un vero e proprio PC portatile pensato con una forma simile a quella di Nintendo Switch, il quale avrà modo di fornire un focus specifico per quel che concerne il mondo dei videogiochi.

Il dispositivo in questione, che arriverà nel corso del mese di febbraio, ha lasciato molti utenti perplessi anche per via del fatto che come confermato in via ufficiale alcuni titoli, seppur presenti sulla piattaforma di Steam, potrebbero risultare non compatibili, o non esserlo al meglio.

La compagnia ha già confermato un sistema di bollini che viene posto su tutti i giochi testati che forniscono delle performance minime ottimali anche sulla console, ma ha ora pensato a una nuova pagina della propria piattaforma, a cui è possibile accedere attraverso questo link per dissipare ogni tipo di dubbio.

Attraverso questa nuova opportunità si ha modo di effettuare il login sulla piattaforma, al fine di rendersi conto di quali fra i propri titoli in possesso risultano compatibili, con anche quelli che necessitano ancora di ulteriori fasi di testing, con i dati che verranno ovviamente aggiornati nel corso dei prossimi mesi.