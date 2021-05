Luca: l’amicizia è tutto nella nuove featurette del film Disney

Arriva online una nuova featurette sull'amicizia per Luca, il film dell'italiano Enrico Casarosa in arrivo il 18 giugno su Disney+.

A raccontarsi sono Jacob Tremblay (il Luca del titolo), Maya Rudolph (Daniela), Jack Dylan Grazer (Alberto), Jim Gaffigan (Lorenzo) e infine Emma Berman (Giulia): spazio naturalmente anche al nostro Casarosa, che ovviamente ha inserito qualcosa di autobiografico nel film, in particolare il rapporto con il suo miglior amico.

La pellicola vuole anche mostrare la necessità di inclusione e comprensione, soprattutto quando si tratta di bambini in crescita come Luca e Alberto. Ecco cosa ha detto il regista in merito:

L’altro lato dell’essere un bambino è che ti senti sempre un po’ fuori posto e giudicato. Io e il mio amico ci sentivamo dei perdenti quando uscivamo. E adoro come il mostro marino sia una meravigliosa metafora per sentirsi diversi.

Diretto dal candidato all’Oscar Enrico Casarosa (La Luna) e prodotto da Andrea Warren (Lava, Cars 3), il nuovo lungometraggio d’animazione Disney e Pixar Luca arriverà quest’estate nelle sale italiane.

Ambientato in una splendida città di mare della Riviera italiana, l’originale film d’animazione è la storia di un giovane ragazzo che vive un’esperienza di crescita personale durante un’indimenticabile estate contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: sono mostri marini di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell’acqua.

Leggi anche: