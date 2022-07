Better Call Saul 6 parte 2: Il nuovo teaser riporta in Nebraska

Ecco il teaser di Better Call Saul 6 Parte 2, che mostra il personaggio di Bob Odenkirk arrivare in Nebraska. L'uscita su AMC è prevista per l'11 luglio.

05—Lug—2022 / 11:52 AM

Considerando che l’11 luglio arriverà su AMC la seconda parte di Better Call Saul 6, da poco è stato diffuso un teaser di presentazione degli ultimi episodi che chiuderanno la serie spin-off di Breaking Bad. Nel filmato vediamo il personaggio di Bob Odenkirk arrivare in Nebraska, a Omaha, con una nuova identità, seguita agli eventi che hanno portato al finale di Breaking Bad.

Ecco il teaser di Better Call Saul 6 parte 2.

L’ultima stagione del prequel/spin-off con protagonista Bob Odenkirk avrà come guest star anche i mitici personaggi interpretati da Bryan Cranston e Aaron Paul, Walter White e Jesse Pinkman. Nel corso delle stagioni di Better Call Saul, numerosi personaggi già presentati in Breaking Bad hanno fatto parte della serie.

Better Call Saul 6 è stato diviso in due parti, con i primi sette episodi che sono stati distribuiti tra aprile e maggio, mentre i restanti sei usciranno dall’11 luglio. Si tratta di una divisione che permetterà al telefilm di concorrere per gli Emmy sia quest’anno che durante il 2023.

In Italia la serie TV è disponibile su Netflix.

