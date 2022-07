Netflix luglio 2022: tutte le novità del mese sulla piattaforma streaming

A luglio 2022 arrivano su Netflix produzioni originali e grandi blockbuster: da The Gray Man a Spider-Man: No Way Home. Ecco tutte le novità.

La piattaforma streaming Netflix ha diffuso un video in cui ha comunicato le novità di luglio 2022, tra serie TV e film da lanciare durante questo periodo estivo. Si passa dal già distribuito Stranger Things 4 volume 2, a The Gray Man in arrivo il 22 luglio, passando per produzioni animate come Il Mostro dei Mari.

Questo è il video con le uscite di luglio 2022 di Netflix.

Ecco l’elenco delle uscite con le date di distribuzione:

Stranger Things 4 volume 2 (1 luglio)

Cena con Delitto – Knives Out (4 luglio)

Da Ciao Ciao ad Addio (6 luglio)

Boo, Bitch (8 luglio)

Il Mostro dei Mari (8 luglio)

Sotto il Sole di Amalfi (12 luglio)

Resident Evil: la serie (14 luglio)

Persuasione (15 luglio)

Tenet (15 luglio)

Spider-Man: No Way Home (15 luglio)

Virgin River: Stagione 4 (20 luglio)

Jurassic World: Nuove Avventure – Stagione 5 (21 luglio)

The Gray Man (22 luglio)

Street Food: USA (26 luglio)

L’Uomo più odiato di Internet (27 luglio)

Uncoupled (29 luglio)

Detective Conan: Zero’s Tea Time (29 luglio)

Purple Hearts (29 luglio)

Io c’è (29 luglio)

Intrigherà chiaramente tutti gli appassionati Marvel la distribuzione a metà luglio di Spider-Man: No Way Home, mentre tra le produzioni originali spicca The Gray Man, con Ryan Gosling e Chris Evans. Per quanto riguarda le serie c’è attesa per il telefilm su Resident Evil.