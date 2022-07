Stranger Things 4: Netflix è andato in crash dopo l’uscita del volume due

Netflix è andato in crash dopo che sono stati distribuiti gli ultimi episodi di Stranger Things 4. Il volume 2 è disponibile dall'1 luglio.

L’uscita del volume 2 di Stranger Things 4 era molto attesa dagli appassionati, tanto che nelle prime ore di distribuzione la piattaforma streaming Netflix è andata in crash. Secondo quanto rivelato attraverso Variety sarebbero state 13.000 le segnalazioni fatte dagli utenti. Il tutto sarebbe accaduto attorno alle tre del mattino dell’orario americano.

Secondo quanto segnalato sembra però che la situazione si sia risolta in fretta, dopo circa mezz’ora. Il crash di Netflix dopo l’uscita di Stranger Things 4 riporta a situazioni simili accadute su altre piattaforme, come il finale della seconda stagione di Euphoria su HBO Max.

Gli ultimi due episodi di Stranger Things 4 contano rispettivamente 85 e 150 minuti di durata. In Stranger Things 4 sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All’indomani dell’evento i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

Porrebbe interessarti anche questa news su Stranger Things 4 con i fratelli Duffer che presentano alcuni dettagli sulla nuova stagione: