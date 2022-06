Spider-Man: No Way Home – A settembre uscirà nei cinema la “The More Fun Stuff Version”

A settembre, al momento solo negli Stati Uniti ed in Canada, uscirà Spider-Man: No Way Home: The More Fun Stuff Version con scene aggiuntive ed allungate.

Dopo che gli incassi di Spider-Man: No Way Home hanno portato il lungometraggio a ottenere al box-office ben 1,9 miliardi di dollari, negli Stati Uniti ed in Canada il film con Tom Holland è pronto a tornare nelle sale cinematografiche il 2 settembre, per una versione particolare intitolata Spider-Man: No Way Home: The More Fun Stuff Version, che conterrà delle scene aggiunte ed estese su Spider-Man per celebrare i 60 anni di vita del personaggio.

Questo è il teaser con l’annuncio, che sottolinea come prossimamente verranno annunciati diversi nuovi Paesi in cui il film verrà proiettato.

You wanted more Spidey and you got it! 🕷🕷🕷 #SpiderManNoWayHome: The More Fun Stuff Version swings into movie theaters in the US and Canada September 2! More countries to be announced soon! pic.twitter.com/4Ux3AwdpfO — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) June 11, 2022

Nel filmato sono presenti i tre Spider-Man comparsi nel lungometraggio: Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire. Ecco la sinossi del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica viene rivelata l’identità dell’Uomo Ragno, portando le sue responsabilità di supereroe in conflitto con la sua vita e mettendo a rischio le persone a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto di Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando nemici da ogni universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro ma anche il futuro del Multiverso.