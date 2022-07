Huawei lancia il marchio di fotocamere per smartphone Xmage

A maggio, Huawei ha confermato la fine della sua partnership con il produttore tedesco di fotocamere, ovvero la famosissima azienda Leica, quest’ultimo ora funzionerà con Xiaomi per la tecnologia della fotocamera sui suoi dispositivi mobili, a partire dalla serie Xiaomi 12S e per tutti i modelli successivi, almeno apparentemente. Nel frattempo, Huawei ha creato il proprio marchio di imaging per smartphone, denominato dall’azienda stessa con il nome di Xmage.

Ecco cosa ha scritto Huawei in un post su Weibo:

Questa è la sintesi delle nostre innovazioni passate nel campo dell’imaging e del nostro impegno nell’esplorazione del campo dell’imaging in futuro.

I futuri telefoni Huawei verranno stampati con un logo Xmage e non è chiaro quali dispositivi riceveranno per primi la nuova tecnologia di imaging, ma il Mate 50 deve ancora uscire e potrebbe essere il concorrente perfetto per questa nuova tecnologia proprietaria dell’azienda. Huawei afferma anche che Xmage si concentrerà su nuove innovazioni tecniche nello spazio delle fotocamere degli smartphone, perfezionando l’esperienza di ripresa e tenendo il passo con le tendenze dell’imaging.

Tutto ciò suona piuttosto vago, a dire il vero. Dovremo aspettare e vedere di cosa tratta la nuova piattaforma una volta che apparirà sui telefoni Huawei. Detto questo comunque, il produttore cinese di smartphone è sempre stato uno dei primi nello spazio fotografico, con smartphone alla portata di tutti ed un comparto fotografico da fare invidia anche ai migliori produttori come Samsung ed Apple. Nonostante il divieto degli Stati Uniti, Huawei P50 Pro ha offerto un’esperienza fotografica fantastica.

Negli ultimi anni, Huawei ha ottenuto numerosi risultati nell’imaging grazie al passaggio a sensori RYYB più grandi, solide fotocamere a periscopio, funzionalità di intelligenza artificiale come la rimozione dei riflessi, un’impressionante elaborazione HDR e altro ancora. Non vediamo l’ora di vedere cosa ha da offrire la nuova piattaforma Xmage dell’azienda.