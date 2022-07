Mi Band 7 Pro: l’annuncio dei nuovi smart band è vicinissimo

Nuovi rumor e leak appaiono in rete sul nuovo dispositivo indossabile di Xiaomi, il Mi Band 7 Pro, che verrà annunciato in via ufficiale il 4 luglio 2022.

Dopo le varie e recenti voci di corridoio, che suggerirono l’ipotesi che fosse in lavorazione anche una versione Pro di Mei Band 7, ora Xiaomi ha ufficialmente confermato che Mi Band 7 Pro sarà presentato in Cina il 4 luglio.

Durante il corso della prossima settimana, vi sarà il lancio della serie Xiaomi 12S e, a quanto pare, il piano è quello di sfoggiare Mi Band Pro insieme ai telefoni. Un post dell’account Xiaomi su Weibo ha condiviso un teaser del prossimo wearable, in cui si vanta che la smart band offrirà “un’esperienza sportiva e sanitaria più professionale”, e ciò significa che nessuno sa cosa ha in serbo l’azienda, poiché al momento non si sa molto sulle capacità del dispositivo in questione.

Nel frattempo, il famoso leaker tecnologico cinese Digital Chat Station ha condiviso due immagini del prodotto che ci danno uno sguardo più da vicino al suo schermo e ai cinturini, la cosa più sorprendente è che, a differenza del normale Band 7, la sua controparte Pro assomiglia molto di più al tipico smartwatch.

Mentre la maggior parte dei dispositivi indossabili Mi Band tendono a presentare schermi rettangolari e curvi, lo schermo di questo nuovo 7 Pro è molto più squadrato rispetto al cinturino. Sembra esserci la presenza di almeno due opzioni di colore, bianco e nero, ma non sappiamo ancora se saranno disponibili anche altre varianti del dispositivo.

I report hanno suggerito che un ricevitore GPS integrato potrebbe aiutare con il monitoraggio dell’attività, una funzione che mancava su Mi Band 7 e sembra probabile anche una maggiore capacità della batteria. Non ci resta che attendere l’inizio della prossima settimana per avere il quadro completo di questo wearable quando sarà presentato ufficialmente da Xiaomi, una delle aziende nel settore smartphone ed indossabili più amata dagli utenti di tutto il mondo.