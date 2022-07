Asus ROG Phone 6 mostrato dai leak prima del reveal

Nel giro di qualche tempo dovremmo avere modo di ammirare i nuovi Asus ROG Phone 6, grazie al nuovo evento dedicato della compagnia durante il quale sembra che conosceremo tutti i dettagli in merito al gioiellino. Ecco quindi che un leak ha tuttavia avuto modo di svelare il design del dispositivo in anticipo, come potete ammirare in copertina all’articolo.

Stando a quello che sappiamo, il gioiellino in questione dovrebbe presentare uno schermo da 6,78 pollici AMOLED a dir poco grande, con un refresh rate di 165 Hz, con Snapdragon 8+ Gen 1 all’interno, e con un aspetto estetico nella parte frontale che dovrebbe essere praticamente uguale rispetto a quanto visto fino a questo momento.

Sul retro dovrebbe essere presente un setup formato da 3 fotocamere con il sistema di LED offerto dalla compagnia, pensato al fine di fornire un vero look da prodotto da gaming ai telefoni pensati proprio per questo specifico scopo.

Seppur sia bene aspettare la compagnia al fine di ottenere tutti i dettagli in tal senso, sappiamo già che dovrebbero venire inclusi un totale di 18 GB di RAM e fino a 512 GB di spazio per l’archiviazione, con ROG UI basata su Android 12 e una batteria da 6.000mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W.