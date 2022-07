Netflix Family Summer 2022: il trailer sull’animazione mostra Rise of The Teenage Mutant Ninja Turtles

Ecco tutti i contenuti mostrati nel trailer Netflix Family Summer 2022, con il lancio di Kung Fu Panda: The Dragon Knight e Rise of The Teenage Mutant Ninja Turtles.

Netflix ha diffuso il trailer del Family Summer 2022, un filmato che mostra le uscite d’animazione e per il pubblico più giovane di quest’estate sulla piattaforma streaming, rivelando, tra le altre produzioni, anche un primo sguardo al film Teenage Mutant Ninja Turtles.

Ecco il filmato sul Netflix Family Summer 2022.

Gli show ed i film presentati sono Il Mostro dei Mari, Kung Fu Panda: The Dragon Knight, Lost Ollie, 13: The Musical, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, The Cuphead Show!, Sharkdog, Karmas World; Gabby’s Dollhouse.

Per quanto riguarda le date di distribuzione è stato annunciato che le puntate di Sharkdog sono disponibili già dal 30 giugno; Karma’s World dal 7 luglio; Il Mostro dei Mari (The Sea Beast) dall’8 luglio; Kung Fu Panda: The Dragon Knight dal 14 luglio; Gabby’s Dollhouse dal 25 luglio; Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles sarà disponibile dal 5 agosto; 13: The Musical dal 12 agosto (in questo caso si tratta di una produzione live-action); i nuovi episodi di The Cuphead Show! usciranno il 19 agosto; Lost Ollie il 24 agosto.

Netflix ha perciò preparato tutta una serie di produzioni da lanciare durante quest’estate 2022 per accompagnare anche il pubblico dei più giovani.

