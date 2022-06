Kung Fu Panda: Il cavaliere dragone, nuovo trailer ufficiale

Netflix e DreamWorks hanno rilasciato un nuovo trailer per Kung Fu Panda: Il cavaliere dragone, in arrivo dal 14 luglio sulla piattaforma streaming.

Questa la sinossi:

Quando una misteriosa coppia di donnole mette gli occhi su una collezione di quattro potenti armi, Po deve mettersi alla ricerca di un’opportunità di riscatto e giustizia girando il mondo in compagnia di “Lama errante”, una guerriera inglese senza fronzoli. Insieme, questa coppia di paladini a dir poco improbabile parte per un’epica avventura per trovare le armi magiche e salvare il mondo dalla distruzione, imparando forse qualcosa l’uno dall’altra lungo la strada.

