Se proprio ci tenete, ora potete far parlare Alexa in corsivo. Amazon abbraccia il trend virala reso popolare da Elisa Esposito.

“Alexa parla in corsivo“. E l’assistente vocale obbedisce improvvisando un simpatico siparietto. L’ennesimo easter egg di Alexa, che tra le altre cose può citare Guerre Stellari, sputare fuoco come un drago di Game of Thrones e perfino sbloccare una ‘funzione segreta’ con il Konami Code.

Questa volta però il riferimento è tutto italiano. L’easter egg scherza, infatti, con un trend creato (o quantomeno reso popolare) dalla tiktoker lombarda Elisa Esposito. Il corsivo, un modo di parlare buffo (qualcuno direbbe cringe) e che prende in giro, estremizzandola, la cadenza delle ragazze milanesi.

Il comando si attiva facilmente: “Alexa parla in corsivo”. E l’assistente vocale risponde: “Ma certio amioooo, ho studiato e ora sono una dei migliori allugniiii, non vedo l’ora che arrivi la prossima verifica”. Se non avete vissuto in una grotta, lo scambio di battute vi suonerà famigliare. Alexa sta, infatti, citando un video virale che a sua volta è stato oggetto di decine di parodie.

Nel frattempo Elisa Esposito è sotto i riflettori, tra ospitate in discoteca e perfino un cameo nel programma de La 7 ‘Propaganda Live’, dove le hanno chiesto di replicare un comizio di Giorgia Meloni. In corsivo, ovviamente.

Non è l’unico easter egg tutto italiano di Alexa, che già un anno fa aveva introdotto un comando ispirato dalla performance di Lillo nel reality di Amazon Prime ‘LOL – Chi ride è fuori’.