“Tesla sta avviando tre fabbriche contemporaneamente. È un errore che le costerà caro”, dice il N.1 di Volkswagen

Il N.1 di Volkswagen mette nel mirino Tesla. La scelta di investire in tre diverse Gigafactory contemporaneamente? Un grave errore, che indebolirà la casa automobilistica e consentirà a Volkswagen di sorpassare il rivale.

Lo ha detto Herbert Diess durante una recente intervista con Reuters. Il CEO non ha dubbi, il sorpasso di Volkswagen su Tesla nel settore delle auto elettriche è questione di ‘quando’ e non di ‘se’. Insomma, se ne parla tra pochi anni. Diess sostiene che Volkswagen potrebbe occupare la leadership del segmento già entro la fine del 2025, mentre alcuni report sono ancora più ottimisti, e parlano addirittura del 2024.

Con 936.000 auto vendute nel 2021, Tesla è il più grande produttore di auto elettriche al mondo.

“Elon Musk – commenta Diess – si trova nella scomoda posizione di dover avviare contemporaneamente due fabbriche molto complesse, vale a dire quelle di Austin e di Berlino”. E non solo. “Poi deve anche espandere lo stabilimento di Shanghai e questa scelta lo indebolirà molto”.

Diess continua il suo ragionamento. Le Gigafactory di Berlino e di Austin? “Sono un pozzo che sta prosciugando i fondi di Tesla”. Meno soldi per investire sulla tecnologia, dunque. Ma anche meno risorse per potenziare la line-up e includere i primi veicoli entry-level di massa.

Tradotto? Tesla sta lasciando il suo fianco scoperto alla concorrenza, che non starà di certo a guardare. In tutto questo, Volkswagen deve solo continuare per la sua strada e i risultati presto arriveranno.