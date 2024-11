Le nevicate inaspettate in qualche modo dipendono dall’inquinamento delle fabbriche, lo sapevi? Forse ti è capitato di pensare che la neve cade soltanto in alcuni posti. In realtà, non è proprio una percezione sbagliata. Le nevicate, soprattutto quelle improvvise e inaspettate, a quanto pare sono legate all’inquinamento delle fabbriche.

A dare una spiegazione a tutto questo è stata una nuova ricerca. Un gruppo di ricercatori multi – istituzionale ha spiegato il perché, dopo aver fatto una ricerca sul campo ed ha parlato di glaciazione delle nubi, un fenomeno molto bizzarro di cui forse non avete mai sentito parlare. Vediamo di capire in cosa consiste.

Nevicate inaspettate, ecco perché sono legate all’inquinamento delle fabbriche

Uno studio piuttosto recente, condotto da un team di ricercatori multi – istituzionali ha dato una spiegazione a tutto ciò. I siti industriali, come le centrali elettriche a carbone o semplicemente le fabbriche, vanno a produrre delle piccolissime particelle inquinanti. Queste, sarebbero in grado di dare il via ad un fenomeno chiamato “glaciazione delle nubi“, il tutto ad una temperatura che è compresa tra -10°C e -24°C.

Il processo in questione consiste nella trasformazione delle goccioline d’acqua molto fredde che vanno a costituire le nuvole in cristalli di ghiaccio. Il Professor Nicolas Bellouin, coautore dello studio che è stato anche pubblicato su Science, ha dichiarato:

Sapevamo già degli impatti sulla salute dell’inquinamento atmosferico, ma ora sappiamo che il fumo delle fabbriche può trasformare le nubi di pioggia in nubi di neve quando fa abbastanza freddo. Ciò può causare nevicate inaspettate che altre aree non hanno.

Ad ogni modo, per poter confermare questa tesi, saranno necessarie altre ricerche.