Il MacBook Air M2 avrebbe finalmente una data d’uscita a luglio

Apple avrebbe che il nuovo MacBook Air, top di gamma dell'azienda, verrà lanciato sul mercato in data 15 luglio 2022, con preordini aperti dall'8 luglio.

Il MacBook Air riprogettato con il nuovissimo chip Apple Silicon M2 di casa Apple sarà disponibile per i clienti a partire da venerdì 15 luglio, ha appreso MacRumors da una fonte di vendita al dettaglio. Il nuovo “MacBook Air” è stato annunciato e presentato in anteprima durante il WWDC all’inizio di questo mese, con Apple che afferma che la disponibilità inizierà a luglio.

Il ‌MacBook Air‌ presenta un corpo ridisegnato più sottile e leggero rispetto al modello precedente e grazie al chip ‌M2‌, offre fino a 18 ore di durata della batteria, stando a quanto dichiarato da parte di Apple. Come già detto, il lancio previsto per il 15 luglio 2022, e i preordini dovrebbero essere attivati venerdì 8 luglio 2022.

Il nuovo ‌MacBook Air‌ ha un costo a partire da 1199$, mentre nella sua configurazione più performante questo sale a 2499$. Il precedente ‌MacBook Air‌ alimentato da M1 rimane nella gamma Apple per 999$, questo per i clienti che cercano un’opzione più economica visto il necessario e notevole esborso per questi nuovi prodotti di casa Apple.

Per quanto riguarda la componentistica di questo nuovo gioiellino di casa Apple, troviamo nel modello base una GPU da 8 core, 8 GB di RAM e 256 GB di spazio per l’archiviazione, con la possibilità di aumentare con le configurazioni successive il tutto, mentre sarà ancora possibile scegliere di acquistare i MacBook Air M1 sul sito ufficiale della compagnia. Il nuovo gioiellino offrirà uno schermo con risoluzione 2560×1664 da 13,6 pollici con cornici particolarmente piccole e un notch, con il computer che dovrebbe risultare il 40% più veloce rispetto allo scorso modello.

Abbiamo parlato più volte del prodotto sul nostro sito, per esempio le informazioni sopra riportate, ma in modo molto più dettagliato, le potrete trovare nell’articolo a questo indirizzo con tutti i dettagli in tal senso.