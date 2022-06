Snapachat+ costa 3,99 dollari al mese, ecco cosa è incluso nel nuovo abbonamento

Snapchat ha annunciato un abbonamento a pagamento. Si chiama Snapchat+ ed include una serie di funzionalità esclusive. Il prezzo? 3,99 dollari al mese.

Snapchat+ farà il suo debutto ufficiale tra pochi giorni, ma inizialmente il piano in abbonamento sarà disponibile esclusivamente in una manciata di stati.

Gli abbonati avranno accesso ad un’icona speciale per personalizzare l’app nella scehrmata home. Inoltre avranno anche accesso a maggiore controllo sulle statistiche delle loro storie: ad esempio potranno sapere chi ha visto più volte i loro contenuti. Potranno inoltre attribuire ad un contatto l’etichetta ‘BFF’, che sta per migliore amico per sempre.

Oltre a questo, Snapchat+ consentirà di accedere in anteprima ad alcune funzioni esclusive, testando i nuovi prodotti e servizi dell’app. Insomma, è una sorta di programma per beta tester con qualche perk extra.

Inizialmente Snapchat+ sarà disponibile per i residenti di Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Australia, Nuova Zelanda, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. L’Italia, almeno per il momento, resta esclusa. In futuro chissà.

Snapchat+ arriva a pochi giorni di distanza da Telegram Premium, abbonamento dell’omonima app che offre un pacchetto di funzioni e perk extra decisamente corposo.