Anche gli optional delle auto diventano un abbonamento: il BlueCruise di Ford costerà 75$/mese

Rassegnatevi: anche gli optional della tua auto diventeranno un abbonamento o un servizio da acquistare con un click. I veicoli verranno prodotti in serie con tutti gli optional, ma per sbloccare il pieno potenziale dell’auto sarà necessario pagare. Anche l’ovale blu cede alla tentazione delle Car as a Service.

Ford ha rivelato importanti aggiornamenti riguardo al suo sistema di guida autonoma, BlueCruise. Originariamente, quando un cliente decideva di acquistare un modello compatibile, doveva fare una scelta definitiva su se includere o meno questa tecnologia. Da oggi, tuttavia, questa scelta non è più definitiva. BlueCruise sarà pre-installato su tutti i veicoli supportati, offrendo agli utenti la flessibilità di attivarlo successivamente o solo in periodi specifici, come durante viaggi su strada.

La possibilità di integrare BlueCruise al momento dell’acquisto, incorporandolo nel finanziamento, rimane. Ma ora c’è anche la scelta di sottoscrivere l’accesso annualmente o mensilmente in qualsiasi momento. L’acquisto di BlueCruise ha un costo di 2.100 dollari, che coprono un periodo di tre anni, mentre la sottoscrizione annuale costa 800 dollari e quella mensile 75 dollari. Per coloro che sono indecisi, Ford offre una prova gratuita di 90 giorni.

L’obiettivo dell’azienda è ambizioso: prevede di installare BlueCruise su mezzo milione di veicoli in Nord America per il modello 2024. Questo rappresenta un notevole salto, considerando che attualmente è presente su meno della metà di quel numero, esattamente 225.000 veicoli.

Non è solo Ford a beneficiare di questi cambiamenti. Anche i modelli Lincoln, come Navigator e Nautilus del 2024 e alcune versioni del Lincoln Corsair, saranno equipaggiati con BlueCruise. La tariffazione rimane invariata anche per questi modelli.

L’azienda ha anche annunciato che la prossima versione di BlueCruise, la 1.3, promette di migliorare le prestazioni in curva e in corsie strette. Secondo Ford, il software permette di tenere le mani sollevate dal volante per periodi di tempo più lunghi. La versione 1.2, lanciata quest’anno, ha introdotto cambi di corsia assistiti, riposizionamento nella corsia e assistenza alla velocità predittiva.