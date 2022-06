Return to Monkey Island: nuove immagini per il gioco in arrivo su PC e Nintendo Switch

Return to Monkey Island torna a mostrarsi in una carrellata di nuove immagini che mostrano alcuni dei personaggi e delle ambientazioni.

Dopo la pubblicazione del primo trailer di gameplay, Return to Monkey Island torna a mostrarsi con una serie di nuove immagini che mostrano alcuni dei personaggi e delle ambientazioni che caratterizzeranno l’avventura grafica in arrivo su PC ed in esclusiva temporale su Nintendo Switch per quanto riguarda le console. Vediamole nel dettaglio:

Return to Monkey Island segna il ritorno dell’iconica ed indimenticabile serie punta e clicca con protagonista il temibile pirata Guybrush Threepwood. Sequel diretto di The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, il gioco vanterà un gameplay di stampo più moderno e uno stile grafico davvero peculiare, contraddistinto da colori netti e personaggi dalle linee squadrate e grottesche.

La descrizione ufficiale recita:

Un temerario pirata fa il suo ritorno! Return to Monkey Island segna l’inatteso ed eccitante ritorno del creatore della serie Ron Gilbert e rappresenta il seguito delle leggendarie avventure The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge. Al suo interno, i giocatori potranno godersi un gameplay punta e clicca in chiave moderna mentre esplorano le isole e risolvono rompicapi. Return to Monkey Island è un’esclusiva temporale per console che approderà su Nintendo Switch quest’anno.

Ricordiamo che Return to Monkey Island non ha ancora una data d’uscita. Il titolo sarà disponibile entro il 2022.

