Mario+Rabbids Kingdom Battle in prova gratis per gli abbonati a Nintendo Switch Online

Mario+Rabbids Kingdom Battle sarà disponibile gratis per un periodo limitato di tempo per gli abbonati a Nintendo Switch Online. Ecco tutti i dettagli.

Nintendo ha annunciato che Mario+Rabbids Kingdom Battle sarà disponibile gratis per gli abbonati al servizio Nintendo Swicth Online per un periodo limitato di tempo. Il gioco è attualmente disponibile per il download ma potrà essere giocato in versione completa e gratuitamente dal 4 luglio al 10 luglio 2022.

I membri di #NintendoSwitchOnline possono scoprire l'universo di Mario + Rabbids con la versione Giochi in prova di Mario + Rabbids Kingdom Battle! Scarica subito il gioco per entrare in azione dal 04/07: https://t.co/Xq3PtEFG8N pic.twitter.com/kaDVenKDUX — Nintendo Italia (@NintendoItalia) June 29, 2022

Qualora decidiate alla fine di acquistarlo, potrete importare i vostri progressi nel gioco completo e continuare così la vostra partita dopo la fine del periodo di prova

Mario+Rabbids: Kingdom Battle è un coloratissimo strategico a turni in cui Mario, Luigi, la principessa Peach e Yoshi si uniscono ai caotici Rabbids per salvare il Regno dei Funghi da un vortice misterioso. Ogni personaggio avrà le sue armi e le sue abilità speciali.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che oggi, 29 giugno, ci sarà la presentazione ufficiale di Mario+Rabbids: Sparks of Hope in cui verranno forniti ulteriori dettagli sul gioco. Potrete seguire l’evento a partire dalle 18:00 sul canale Youtube di Ubisoft.