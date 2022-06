Samsung ha annunciato una collezione di accessori in collaborazione con Starbucks

Samsung ha annunciato una nuova linea di accessori in collaborazione con Starbucks, la nota catena statunitense di caffetterie. La collezione include alcune cover per i Galaxy S22, oltre che un simpatico case per gli auricolari Galaxy Buds 2 a forma di tazza di cappuccino.

Come per altre collezioni a tema annunciate di recente, anche questa è esclusiva del mercato coreano. Almeno per ora.

Il case delle Buds 2 è ispirato alla classica tazza da cappuccino con il logo verde scuro di Starbucks, quello con la sirena. C’è anche una versione dello stesso case che si ispira alle tazze da asporto – sempre verde scure – della catena.

Ultimamente Samsung ha presentato un gran numero di accessori ed edizioni speciali dei suoi smartphone in collaborazione con alcuni popolari brand. Curiosamente, tutti questi accessori sono stati lanciati esclusivamente in Corea e non sono mai arrivati in Europa o negli USA.

Di recente Samsung aveva presentato un Galaxy S22 in collaborazione con i Pokémon. E sempre a tema Pokémon era un case per Buds 2 a forma di Pokéball. Poi c’è stata anche una edizione a tema Diablo, sempre del Galaxy S22.

Quanto alla collaborazione con Starbucks, Samsung non ha ancora annunciato né il prezzo né la data di disponibilità degli accessori.